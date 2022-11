Flavio Borocci è il nuovo Presidente del Consiglio del IV Municipio

Consiglio del IV Municipio convocato nella giornata di mercoledì 23 novembre per eleggere il nuovo Presidente dell’Aula, a seguito delle dimissioni annunciate dal Presidente Paolo De Paolis nel corso della seduta di mercoledì 16 novembre.

Ad essere eletto (con 16 voti su 23 votanti) allo scranno più alto del Consiglio Flavio Borocci (PD) che fino alla settimana scorsa ricopriva il ruolo di Vicepresidente vicario di maggioranza, e che in qualità del ruolo ricoperto precedentemente ha quindi presieduto la seduta odierna.

Al termine dei risultati e della (auto)proclamazione, Borocci ha rivolto un saluto e un ringraziamento ai presenti per la fiducia accordatagli, sottolineando come sia un grande onore ed al tempo stesso un grande onere presiedere un luogo che è centrale per la vita democratica.

“C’è sicuramente un peso che sento sulle spalle” ha proseguito Borocci “soprattutto dopo la necessità di un riavvicinamento ai cittadini evidenziato anche dalla forte astensione alle elezioni politiche di settembre”. Borocci ha inoltre tenuto a ringraziare personalmente il Presidente uscente Paolo De Paolis, che è stata per lui una persona che gli ha fornito grandi insegnamenti, precisando che se qualcosa ha imparato durante il suo anno di vicepresidenza, lo deve principalmente al lavoro che De Paolis ha portato sia all’interno dell’aula sia nell’ambito dell’ufficio di Presidenza, sottolineando al tempo stesso anche un dovuto ringraziamento all’altro vicepresidente Matteo Mariani, con il quale in quest’ultimo anno è stato portato avanti “un lavoro coordinato e di grande passione”.

Borocci ha concluso il suo intervento di insediamento ribadendo che il lavoro che da oggi si troverà a portare avanti, sarà in continuità con quello portato avanti fino ad ora, si anella gestione che nel rispetto del dialogo che ha sempre contraddistinto il dibattito in aula, auspicando al tempo stesso una collaborazione sempre maggiore da parte dell’intera aula in ausilio al lavoro che l’ufficio di Presidenza si accinge a portare avanti.

Intervenuto subito dopo il discorso di insediamento, il Presidente del Municipio Massimiliano Umberti ha voluto esprimere i propri complimenti ed i propri auguri al neo Presidente, evidenziando non solo come Borocci sia il più giovane consigliere del IV Municipio, ma anche come si trovi ad essere il più giovane Presidente di aula di tutti i Municipi di Roma.

Si è quindi proceduto all’elezione dei due vicepresidenti che coadiuveranno Borocci nei suoi compiti, a seguito della quale sono risultati eletti Valerio Palmaccio (PD) che con 16 voti svolgerà quindi il ruolo di vicepresidente vicario e Matteo Mariani (FdI), che con 7 voti è stato confermato vicepresidente di opposizione. Entrambi i vicepresidenti hanno rivolto un saluto ed un ringraziamento ai colleghi consiglieri, ribadendo che si adopereranno per ricoprire la loro carica con il massimo della serietà e dell’imparzialità che la carica prevede, garantendo un supporto continuo al Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.

Allo scioglimento della seduta, foto di rito istituzionali con il Presidente del Municipio e congratulazioni ai neo eletti da parte di tutti i presenti in aula.

Infine, al termine della giornata il nuovo Presidente ci ha rilasciato una sua dichiarazione personale, nella quale ha ribadito la sua soddisfazione per l’avvenuta nomina e ha sottolineato l’impegno che lo vedrà costantemente presente negli uffici di presidenza.

“Non posso non partire dai ringraziamenti all’intero Consiglio, in particolare alla maggioranza del Municipio che mi ha dato, con questa nomina, una grande dimostrazione di fiducia ed anche di riconoscimento del lavoro fatto fino ad oggi; non posso non citare in particolare il Presidente del Municipio e l’intera Giunta, con la quale c’è pieno rapporto di collaborazione e di fiducia fin dal primo giorno del mandato, ed il Presidente De Paolis per tutto il lavoro fatto e che continuerà a fare negli scranni del Consiglio, perché è grazie ai suoi insegnamenti se oggi mi trovo ad essere stato eletto e se mi sento pronto per ricoprire questa carica.

Sicuramente la nomina porta con sé tante responsabilità ed oneri che sono pronto ad affrontare con spirito di collaborazione e democrazia, sempre coadiuvato dall’ufficio di presidenza, composto da Valerio Palmaccio e Matteo Mariani cui faccio i miei complimenti.

Il messaggio che porta con se questa nomina è sicuramente importante soprattutto vista la mancanza di fiducia che si respira tra i giovani nei confronti della politica; sarà mio dovere infatti, da più giovane consigliere del Municipio e da più giovane Presidente del Consiglio a Roma, tentare di ricucire questa ferita.

Sarò arbitro imparziale all’interno dell’aula che rappresenta per me l’espressione più alta della democrazia, che tutelerò sempre, soprattutto in un periodo in cui sempre più spesso questo principio viene messo in discussione da guerre e discriminazioni.”