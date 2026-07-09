Follia in piazza del Gesù, ubriaco lancia un monopattino contro passanti e vigili

Momenti di puro terrore ieri sera nel cuore barocco di Roma, a due passi da via del Plebiscito e da piazza Venezia.

Un uomo di 36 anni, completamente fuori di sé a causa di un massiccio abuso di alcol, ha scatenato il panico tra i passanti e i turisti in piazza del Gesù, impugnando un monopattino elettrico come clava e tentando di scagliarlo alla cieca contro la folla, le auto in transito e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che stavano cercando di salvargli la vita.

Il grave episodio di cronaca è andato in scena intorno alle ore 19, in un orario di punta per il rientro dal lavoro e per il passeggio serale.

Una pattuglia dei caschi bianchi del I Gruppo Centro Storico, impegnata nel quotidiano pattugliamento delle vie dello shopping e dei monumenti, ha notato lo straniero — un cittadino haitiano regolarmente soggiornante in Italia — mentre barcollava vistosamente al centro della piazza, rovinando più volte a terra sul selciato.

La reazione violenta: il monopattino usato come arma

Pensando a un malore improvviso, i vigili urbani si sono avvicinati a passo svelto per prestargli i primi soccorsi e sottrarlo al pericolo di essere investito dagli autobus di linea.

Alla vista delle divise, però, nel cervello dell’uomo è scattato un cortocircuito di rara violenza: il 36enne si è avventato su un monopattino parcheggiato sul marciapiede, lo ha sollevato di peso e ha iniziato a rotearlo e a lanciarlo con rabbia verso gli agenti, puntando poi i passanti terrorizzati che fuggivano verso le亲 chiese vicine.

Solo la prontezza e il sangue freddo degli operatori hanno evitato il peggio. Con una manovra rapida, gli agenti sono riusciti a schivare i colpi, a disarmare l’esagitato e a bloccarlo a terra, immobilizzandolo prima che potesse colpire qualcuno o distruggere le vetrine dei negozi.

Alcoltest da record: quasi otto volte oltre il limite

Sul posto è stata fatta confluire d’urgenza un’ambulanza del 118. L’uomo, ancora in uno stato di forte agitazione, è stato sedato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso più vicino per essere sottoposto a disintossicazione e agli esami tossicologici.

I risultati del sangue hanno lasciato sbalorditi gli stessi medici: il 36enne presentava un tasso alcolemico monstre di 3,70 grammi per litro, un livello quasi da coma etilico e vicino alla soglia del collasso cardiocircolatorio.

Una volta smaltiti i fumi dell’alcol e terminate le cure in corsia, l’uomo — risultato incensurato — è stato piantonato e trasferito negli uffici del comando della Polizia Locale per il fotosegnalamento di rito.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

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