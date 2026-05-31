Fontana di Trevi, paura per una bimba di 2 anni persa tra la folla: salvata dai vigili urbani

Un pomeriggio di relax e meraviglia nel cuore monumentale della Capitale che ha rischiato di trasformarsi nel peggiore degli incubi per una famiglia straniera.

Momenti di profonda apprensione si sono vissuti venerdì 29 maggio nel perimetro della Fontana di Trevi, dove una bambina turca di appena due anni è stata trovata a vagare da sola, visibilmente disorientata e spaventata, nel bel mezzo della marea di turisti che affollava la piazza.

A evitare il peggio sono stati gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei quotidiani servizi di pattugliamento e vigilanza dell’area storica.

Notando la figura minuta della piccola che camminava senza alcun punto di riferimento, i vigili urbani hanno capito immediatamente la gravità della situazione e sono intervenuti per metterla in sicurezza.

La catena dei soccorsi e le ricerche nei vicoli

Gli operatori si sono prodigati per tranquillizzare la bambina, instaurando con lei un canale di fiducia per attenuare lo spavento del distacco dai genitori.

Con estrema premura e sensibilità, i caschi bianchi hanno attivato un protocollo di ricerca a raggiera dividendosi i compiti: mentre un agente è rimasto stabilmente a presidiare la minore per farla sentire protetta, il resto della pattuglia ha iniziato a setacciare le vie d’accesso alla fontana.

Le ricerche si sono rivelate particolarmente complesse a causa della densità di visitatori presente nel quadrante.

Tuttavia, dopo alcune decine di minuti di perlustrazione battente, gli agenti hanno intercettato nei pressi di via dell’Umiltà una donna di 28 anni, di nazionalità turca, che vagava in forte stato di agitazione e con il volto rigato dalle lacrime.

L’abbraccio in lacrime e i ringraziamenti alle divise

I rapidi accertamenti sul posto hanno confermato che la ventottenne era proprio la madre della piccola. Poco dopo, i vigili sono riusciti a rintracciare e aggregare al nucleo anche il padre, un connazionale di 38 anni.

Ricostruendo i momenti precedenti all’allarme, è emerso che a causare l’improvviso allontanamento della bambina era stata l’estrema calca di visitatori attorno alla Fontana di Trevi, che aveva fatto perdere il contatto visivo tra i genitori e la figlia in una frazione di secondo.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: la bambina, ormai serena e in perfette condizioni fisiche, è stata riaffidata alle braccia della madre e del padre.

Superato lo choc, la coppia ha espresso tra le lacrime la più profonda gratitudine agli agenti della Polizia Locale, elogiando la tempestività dell’intervento, la straordinaria professionalità e la dolcezza dimostrata nel proteggere la figlia durante tutte le convulse fasi dell’assistenza stradale.

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