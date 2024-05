Forza Italia: Tajani, fieri e orgogliosi del passato al fianco di Berlusconi

“Siamo fieri e orgogliosi del nostro passato, di essere stati al fianco di Silvio Berlusconi e il fatto che non ci sia più non vuol dire che non possiamo difendere i suoi ideali. Quelle sono le nostre radici”.

A dirlo è stato il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove adesioni al partito, in provincia di Roma.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati