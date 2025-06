Fugge senza patente e si schianta: 23enne denunciata a Roma

Una corsa sfrenata nel traffico cittadino, senza patente, senza assicurazione e persino senza revisione. È finita con un violento schianto l’incredibile fuga di una ragazza di 23 anni, bloccata nel pomeriggio di ieri dopo un inseguimento da film tra via Appia Nuova e via Aquilio Manio.

Tutto è iniziato quando, incurante del semaforo rosso, la giovane ha attraversato l’incrocio a tutta velocità attirando l’attenzione degli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale. Intimato l’alt, la conducente ha scelto la fuga, premendo sull’acceleratore invece di fermarsi.

Con a bordo un passeggero, un ragazzo italiano di 21 anni, la 23enne ha proseguito a tutta velocità finché, imboccando una strada in senso vietato in via Aquilio Manio, si è scontrata frontalmente con un autocarro. Un impatto violento, ma fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

I controlli hanno svelato la lunga lista di irregolarità: la giovane non aveva mai conseguito la patente, l’auto non era assicurata né revisionata.

Portata in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito, al termine delle verifiche è stata denunciata. La Fiat Panda è stata posta sotto sequestro e alla ragazza sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.