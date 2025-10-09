Fuori servizio, salva un uomo da un pestaggio all’Eur: eroica funzionaria della Polizia Locale

Ha visto la scena dall’auto e non ha esitato un istante. Una funzionaria della Polizia Locale di Roma Capitale, pur non essendo in servizio, ha fermato la sua macchina, è scesa in strada e ha salvato un uomo vittima di una violenta aggressione nel cuore dell’Eur.

Erano circa le 17:30 di mercoledì 8 ottobre quando la donna, passando in viale Umanesimo, ha notato un gruppo di persone che agitavano le braccia chiedendo aiuto.

Poco più avanti, un uomo di origini srilankesi stava subendo un pestaggio brutale: il suo aggressore lo colpiva con una grossa radice di pino, scambiata in un primo momento per un martello.

La funzionaria ha immediatamente accostato, è scesa dall’auto e si è intromessa per interrompere l’aggressione, mettendo così in salvo la vittima, visibilmente ferita e sotto shock.

Solo dopo alcuni interminabili secondi, l’aggressore si è allontanato, mentre i passanti hanno chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo sono arrivate quattro pattuglie delle forze dell’ordine e i motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’uomo in fuga.

Secondo quanto ricostruito, la violenta lite sarebbe scoppiata poco prima a bordo di un autobus Atac, dove i due avevano avuto una discussione, poi degenerata una volta scesi dal mezzo.

La pronta reazione della funzionaria — che si è trovata per caso sul luogo — ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. La vittima è stata poi portata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

