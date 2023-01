Ghera (FDI): “Basta umiliare i lavoratori TPL lasciati senza stipendio”

«Disturba l’inerzia di Roma Capitale che non sanziona Tpl. Le due parti la smettano di rinfacciarsi le responsabilità e trovino una soluzione per provvedere ad erogare quanto dovuto ai dipendenti. Stanno umiliando il personale costringendolo a lavorare con tutte le ansie che comporta non vedersi remunerare lo stipendio. Questi ritardi sono ormai insostenibili: posticipata di due settimane l’erogazione della tredicesima, ancora non corrisposto alla metà degli autisti il salario di Dicembre e tra pochi giorni dovrebbe essere pagato Gennaio. In nessun caso può essere tollerato non retribuire chi lavora.

In questa vicenda deplorevole risalta il comportamento ineccepibile di autisti e dipendenti che con grande senso del dovere continuano a svolgere le loro mansioni, fondamentali per la vita della città. Da chiarire poi in base a quale criterio Tpl ha dato lo stipendio di dicembre solo al 50% degli autisti e comunque sempre con forte ritardo..»

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.