Giallo ad Ariccia, corpo senza vita in un casolare abbandonato: mistero sulle ultime ore di un 58enne polacco

Il silenzio della campagna laziale squarciato da una macabra scoperta. È un quadro di solitudine e mistero quello emerso nel primo pomeriggio di ieri nella periferia di Ariccia, cuore dei Castelli Romani.

Nel perimetro rurale compreso tra via Rufelli e via Perlatura, giaceva il cadavere di un uomo di 58 anni, cittadino di nazionalità polacca, ormai privo di vita da diversi giorni.

Il blitz al podere e l’orrore a sorpresa

A fare la tragica constatazione sono stati i legittimi proprietari della struttura agricola e dell’appezzamento circostante.

Un’ispezione casuale, dettata da una presenza sul posto del tutto saltuaria, si è trasformata in pochi secondi in un incubo: varcata la soglia del casolare, si sono trovati di fronte ai resti dell’uomo in evidente e avanzatissimo stato di decomposizione.

Lo shock ha immediatamente fatto scattare la chiamata ai soccorsi ed al 112, chiedendo l’invio d’urgenza dei Carabinieri della Stazione locale.

I militari dell’Arma sono sopraggiunti nel giro di pochi minuti, recintando l’intera area per cristallizzare la scena del ritrovamento ed awiare i primi riscontri investigativi diretti a ricostruire la catena degli eventi ed il passato della vittima.

Malore improvviso o dramma dell’emarginazione?

Stando agli elementi raccolti durante le prime fasi dei rilievi, la morte del 58enne risalirebbe a diverso tempo prima dell’allarme.

L’assenza di evidenti tracce di violenza apparente sul corpo fa propendere gli inquirenti verso l’ipotesi di un arresto cardiocircolatorio o di un malore fatale legato a cause naturali, forse consumatosi nell’indifferenza generale.

Tuttavia, prima di chiudere definitivamente il fascicolo, l’Autorità Giudiziaria intende vederci chiaro: decisivi saranno gli esami medico-legali ed il riscontro autoptico che dovranno fugare ogni dubbio ed accertare senza margine d’errore cosa abbia spento la vita del 58enne.

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