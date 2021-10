Gianluca Lanzi è il nuovo presidente dell’XI municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 11.

Gianluca Lanzi candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 59,46% mentre il candidato del centrodestra Daniele Catalano si è fermato al 40,54%.

Come voti in assoluto Lanzi ne ha raccolti 28.691, 8mila in più rispetto ai 20.227 del primo turno.

Il centrodestra non ha confermato quelli presi al primo turno passando da 20.407 a 19.559.

L’affluenza è stata bassa: 38,48%; al primo turno fu il 46,73%.

Commento al voto

La democrazia ha scelto: i cittadini romani hanno votato in maggioranza Gualtieri Sindaco e Lanzi Presidente del Municipio XI.

A loro va il mio in bocca al lupo e l’augurio che la loro missione sia realmente a disposizione del Bene Comune.

Quando si perde è inutile nasconderlo fa male, ma ho messo a disposizione del mio Municipio e dei suoi cittadini tutte le risorse di cui dispongo per poterli convincere della bontà del programma e dell’azione del centro destra.

Arriverà il momento della critica e dell’autocritica, in quanto esseri umani siamo perfettibili in quello che pensiamo e che facciamo.

Ci tengo a ringraziare il mio comitato elettorale e tutti i candidati delle liste che mi hanno sostenuto.

Ora inizia un nuovo capitolo, dove siederò al consiglio del Municipio XI come Capogruppo della Lega a fianco ad Enrico Nacca.

Sarà un piacere poter condividere questa esperienza insieme ai colleghi del centro destra Valerio Garipoli, Vanessa Rendina, Marco Palma e Daniele Calzetta di Fratelli d’Italia.

Grazie infine, ma non per ultimi, alle migliaia di cittadini che mi hanno donato la propria fiducia, mi sono commosso nel sapere che eravamo per la prima volta in vantaggio al primo turno e sono comunque emozionato nel sapere i numeri anche del ballottaggio.

Vi rappresenterò tutti al meglio che posso in questo percorso costruttivo di opposizione per 5 anni. Grazie ancora di tutto e come sempre sono al vostro fianco sempre.

Daniele Catalano