Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio dell’XI municipio

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio dell’XI municipioDopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 11 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
Lista Civica Raggi
RENATO FRILLI 34
FABIO RINALDI 7
STEFANO BORZUMATO 35
GIULIANA CELANI 24
GIOVANNI GAMBALE 23
ISABELLA DEL MANCINI 19
GERMANO IACOBELLI 6
PAOLO LA BOLLITA 4
MARCO REDAELLI 20
DANIELA PIERGALLINI 20
VALENTINA RONCO 24
EVELYN VENUTO 3
HAYCHEL KATHERINE FLOREZ REYES 3
SIMONE HOSSAIN 5
MD RAKIB ULLAH 0
LUCIANO ARUFFO 1
LAURA CENCI 4
PATRIZIA MORABITO 1
LORENZO D’AURIA 4
STELIO VISCHETTI 4
ANTONELLA MORELLI 1
Movimento 5 Stelle
CLELIA TANZARELLA 25
RENATO DARIO TOFFOLON 24
ADRIANO PRIMO SORIERO 44
SILVIA SANTARELLI 13
ROSSANO CORSETTI 13
MAURIZIO COLLIVA 28
DANILO CORSETTI 49
PASQUALE PAGNOZZI 42
ELEONORA DI MAULO 17
CONCETTO CANZONERI 30
GIOVANNI PAPA 36
MARIA NOVELLA TERRIBILI 17
GIAMPIERO BINANTI 23
ALESSANDRO GRASSO 3
ROSSELLA FIORITI 34
ROBERTO GAETANO 2
ROSSANO RIPANI 0
NUNZIA VASSALLO 27
ANTONIO ZACCARON 0
Calenda
LAURA GENTILI 61
FRANCESCO VENEZIALE 95
ROSANNA CENTO 23
CARLO COCCOLI 71
ROBERTO DICARA 34
PAOLO FOSSATI 9
FABRIZIO LODI 5
RAFFAELLA MARTINO 8
GAIA MARRUNCHEDDU 32
SAID MEGAHID 21
ANCA MIRELA MOLDOVANU 0
GIANMARCO MORRONE 31
SALVATORE MOSCA 22
FRANCESCO MUOLO 27
DEBORA PELLICCIOTTA 30
FABIANA PIAZZA 27
TERESA PUGLISI 4
ELIGIO RANIERI 14
EDOARDO RAVAGLIA 3
MASSIMO SANTARELLI 2
RAFFAELE SCHIAVULLI 38
PIERFRANCESCO SCOTTI 6
GIORGIO TORASSA 25
ANDREA VALENTINI 8
Partito Democratico
CLAUDIO BAROCCI 831
ANDREA CATALINI 445
ANNAMARIA CONTEDUCA 114
VINCENZO CREA 329
MARIA TERESA DI SARCINA 538
FABIANA DI SEGNI 410
MARIA PINA EGIDI 378
MARCO EMPOLI 95
GIULIA FAINELLA 763
CARLA GALLI 119
FABRIZIO GROSSI 263
VANESSA GUERRINI 274
MIRKO MARSELLA 347
BENEDETTA MARTINI 746
VITO FRANCESCO MAZZOTTA 159
ROSSELLA MELCHIORRI 128
GIACOMO PELLINI 36
ALBERTA RISI 21
MATILDE SANTARELLI 450
CRISTIANO SOLLAZZO 555
ALESSIO TAMBURRO 264
MARCO TRANQUILLI 134
ANGELO VASTOLA 705
ALESSANDRO VITI 57