Giardino Camilli e non solo… forse Villa De Sanctis tornerà verde

Il presidente della commissione Patrimonio e Bilancio in Campidoglio ha risposto all’invito a visitare il Giardino Camilli, in via Romolo Balzani, nel quartiere di Villa De Sanctis.

Lunedì 27 luglio sul posto oltre a diversi cittadini residenti anche i consiglieri Piccardi e Pietrosanti oltre a Mario Galli componente del Comitato di Quartiere.

Trombetti è rimasto negativamente sorpreso dallo stato di abbandono in cui versa il giardino, ad iniziare dalla scarsa cura del verde e di un paio giovani alberi piantati da poco ma già secchi per mancanza di annaffiature, ma soprattutto è rimasto colpito dalla marea di rifiuti e cartacce oltre che dai cestini strapieni e non svuotati forse da mesi, tanto che ha annunciato che si attiverà immediatamente in tal proposito con l’assessore Sabrina Alfonsi.

A Trombetti è stata segnalata la necessità di mettere in sicurezza la pista di pattinaggio con un intervento minimale ma che farebbe la felicità dei bambini prossimi al rientro alla scuola Balzani rimessa a nuovo dopo la drammatica esplosione al Distributore di GPL di via dei Gordiani.

Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, all’On.le Trombetti è stato chiesto un impegno in commissione bilancio per inserire i finanziamenti necessari sia alla sistemazione del Giardino Camilli che quello proprio di fronte alla scuola Balzani, incastonato tra gli edifici delle Muse.

Un giardino che vantava la presenza di una pista ciclabile didattica con tanto di segnaletica orizzontale e verticale e comode panchine a disposizione di residenti e accompagnatori dei ciclisti in erba. Impianto chiuso per una voragine, oggi riparata e quindi con l’area che è tornata in sicurezza e aspetta solo di essere ripristinata.

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