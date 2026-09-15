Giornata Mondiale Alzheimer: il 21 settembre alla Sapienza di Roma in scena “Note di Memoria” 

Una giornata dedicata all’ascolto e al sostegno delle famiglie e una serata aperta a tutti per incontrare il tema dell’Alzheimer attraverso ricerca scientifica, musica e danza. In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer del 21 settembre, AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer rinnova la giornata di colloqui gratuiti con gli psicologi dedicata ai familiari e invita il pubblico nell’Aula Magna della Sapienza Università di Roma per “Note di Memoria. Un passo dopo l’altro”. Due iniziative diverse ma unite dallo stesso obiettivo: essere vicini a chi vive ogni giorno la malattia e contribuire a costruire una maggiore conoscenza e consapevolezza sull’Alzheimer.

“Note di Memoria”: alla Sapienza una serata tra ricerca, musica e danza

La Giornata Mondiale Alzheimer proseguirà a Roma con “Note di Memoria. Un passo dopo l’altro”, l’evento promosso da AIMA in partnership con Sapienza Università di Roma e CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in programma alle 20.30 nell’Aula Magna della Sapienza.

La serata nasce dall’incontro tra informazione ed emozione: le voci delle istituzioni e dei ricercatori introdurranno il pubblico ai temi della memoria e della malattia di Alzheimer, per poi lasciare spazio a un percorso in cui musica, danza e narrazione si richiamano e si completano.

Protagonisti saranno l’Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal Maestro Vincenzo Di Benedetto, e lo Junior Ballet dell’Accademia Iacopini, diretto da Nicoletta Iacopini. Il programma attraverserà la Sinfonia n. 8 di Ludwig van Beethoven e le musiche per il cinema di Alan Silvestri, Ennio Morricone e Nino Rota, accompagnate dalla narrazione di Annalisa Insardà, su testi e regia di Angelo Caruso.

Le porte dell’Aula Magna saranno aperte dalle 19.30 e, prima dello spettacolo, il pubblico potrà anche scoprire e provare BrainArt®, un’esperienza che mette in dialogo neuroscienze, arte e tecnologia traducendo l’attività cerebrale in forme, colori e movimenti in tempo reale.

L’ingresso a “Note di Memoria. Un passo dopo l’altro” è libero, con donazione volontaria a sostegno delle attività di AIMA.

Per scoprire il programma completo e prenotare il proprio posto: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-note-di-memoria-un-passo-dopo-laltro-2000004668803.

Un’intera giornata di ascolto per i familiari

Anche quest’anno AIMA metterà a disposizione dei familiari delle persone con Alzheimer e altre demenze degenerative una rete di 12 psicologi per colloqui individuali come sempre gratuiti e in streaming. Dalle 9 alle 20, sarà possibile confrontarsi individualmente con un professionista in incontri della durata di 45 minuti.

Per prenotare un colloquio è possibile contattare la Linea Verde Alzheimer 800 679 679 oppure scrivere a aima@aimanazionale.it, indicando l’orario desiderato e la località nella quale si vive. Nel corso della giornata saranno inoltre attive quattro linee telefoniche dedicate per offrire supporto, ascolto e informazioni ai familiari.

Le iniziative del 21 settembre si inseriscono in un momento che AIMA considera particolarmente delicato per le persone con Alzheimer e per le loro famiglie.

“Questa Giornata Mondiale Alzheimer cade in una fase particolarmente delicata” ha dichiarato Patrizia Spadin, Presidente di AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. “In oltre trent’anni sono cresciute l’attenzione, la sensibilità e la consapevolezza della società nei confronti dell’Alzheimer, ma la condizione delle persone con la malattia e delle loro famiglie cambia con molta più lentezza. Il problema è che le risposte continuano a non essere adeguate ai bisogni reali. Troppo spesso si parte da ciò che il sistema può permettersi e ciò che conviene alla politica e non da ciò di cui le famiglie hanno realmente bisogno. Dopo tanti anni di sensibilizzazione, oggi è necessario fare un passo ulteriore: trasformare questa maggiore consapevolezza in risposte concrete, capaci di incidere davvero sulla vita quotidiana delle persone con Alzheimer e di chi se ne prende cura” ha concluso Spadin.

Informazioni su AIMA

AIMA, l’Associazione italiana malattia di Alzheimer, è l’organizzazione no-profit italiana che sostiene i pazienti affetti da Alzheimer e le loro famiglie. AIMA è stata la prima associazione in Italia a parlare pubblicamente di Alzheimer, una malattia fino a quarant’anni fa del tutto ignorata. Fondata nel 1985 da Patrizia Spadin, che ricopre la carica di presidente, la missione di AIMA è di “non dimenticare chi dimentica”. In Italia è 10% della popolazione a essere coinvolto su questo tema: i casi di demenza sono 1,2 milioni, di cui circa 700mila con Alzheimer, un dato che raddoppierà entro il 2030.

La prognosi media della malattia di Alzheimer è di 12 anni e le persone coinvolte nell’assistenza sono circa 4 milioni, con oltre il 70% dei caregiver di sesso femminile. Si calcola inoltre che ci siano 800.000 persone con deterioramento cognitivo lieve che devono trovare accesso ai servizi di valutazione e diagnosi.

Oggi AIMA conta 16 associazioni territoriali, una quindicina di centri d’ascolto e altrettanti gruppi operativi, che operano in 10 regioni italiane con l’obiettivo di realizzare una rete di solidarietà e aiuto per i pazienti e per le loro famiglie. Dalla sua fondazione a oggi AIMA ha offerto supporto ad almeno tre milioni di famiglie in tutta Italia. E con una media di 10mila telefonate ogni anno, la Linea Verde Alzheimer 800 679 679 di AIMA, unica linea telefonica nazionale gratuita, ha raccolto dal 1997 ad oggi più di 250mila chiamate.

Sito ufficiale: www.alzheimer-aima.it – Facebook: https://www.facebook.com/alzheimer.aima

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa AIMA, Domenico Avolio e Simone Iemmolo, Haiku RP, 320 0368068

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