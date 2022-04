Giornata Mondiale Autismo, Angelilli-Figliomeni (Fd’I): Istituzioni siano più vicine alle famiglie

“Oggi e domani parteciperemo alle manifestazioni previste in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo per manifestare la nostra vicinanza alle Famiglie che sono chiamate a vivere questa situazione. Famiglie che, non dimentichiamolo, alla sofferenza quotidiana hanno subito la solitudine della recente pandemia. Nuclei familiari a cui va la nostra ammirazione perché, nonostante tutto e nonostante l’assenza di molti interlocutori istituzionali, hanno profuso ogni sforzo possibile per i loro cari superando ogni ostacolo. Auspichiamo che le Istituzioni – spenti i riflettori sulla giornata odierna – pongano in essere ogni azione utile alla rimozione delle barriere che queste famiglie vivono nella realtà, nonché a garantire le risorse necessarie in materia di assistenza e di inclusione sociale e lavorativa.”

Lo dichiarano Roberta Angellili dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia e Francesco Figliomeni responsabile nazionale delle politiche sociali del partito.