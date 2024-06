Giornata solidale con Croce Rossa il 22 giugno 2024

Il centro commerciale CinecittàDue è lieto di ospitare una giornata solidale, in collaborazione con il Comitato Municipio 5 di Roma di Croce Rossa Italiana, durante la quale sarà possibile partecipare alla raccolta alimentare ed assistere a dimostrazioni di manovre salvavita.

Raccolta alimentare 9:00/19:00

ALIMENTARI pasta, riso, legumi, polpa o sugo di pomodoro, olio, tonno, zucchero, sale, caffè, biscotti, merendine, omogeneizzati, latte, alimenti per animali IGIENE prodotti per l’igiene personale e per pulizia della casa

Dimostrazione di manovre salvavita

Rianimazione cardiopolmonare

Manovre di disostruzione delle vie aeree1

Per contatti ed info: roma5.sociale@lazio.cri.it 3402915613

