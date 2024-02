Giubileo, De Santis (CR): Perchè la Giunta Gualtieri tentenna su Ordinamento Professionale della Polizia Locale?

“Continua l’assordante silenzio del Campidoglio sull’Accordo relativo al nuovo Ordinamento Professionale della PL stipulato a ottobre 2023 con le organizzazioni sindacali di settore. Si tratta, anche in vista degli impegnativi compiti giubilari, di una stringente necessità legata a una migliore organizzazione del Corpo.

Non comprendiamo i motivi per cui tale accordo, a distanza di quasi 5 mesi, non sia ancora stato portato in Giunta e, soprattutto perchè l’Amministrazione continui a non fare alcuna chiarezza al riguardo, relegando in secondo piano un tema di grande importanza per la Polizia Locale e per i legittimi diritti di tutti gli appartenti al Corpo.