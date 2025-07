Giubileo dei Giovani: Municipio V al fianco dei volontari di Vol.A in Rete

In occasione del Giubileo dei Giovani, che culminerà il 3 agosto a Tor Vergata con la presenza di Papa Leone XIV, il Municipio V è protagonista di un’importante rete di accoglienza, insieme ai volontari del progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo.

In tutta la Capitale è attivo un sistema diffuso di supporto e assistenza ai giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo: una mobilitazione straordinaria con unità mobili e punti fissi che garantiscono informazioni, accoglienza, supporto linguistico, ristoro e servizi di base.

Nel territorio del Municipio V, punto strategico del percorso verso Tor Vergata, è attiva la Casa Famiglia Lodovico Pavoni in Via Leonardo Bufalini 46, uno dei presidi fondamentali per l’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze in cammino verso l’incontro col Papa.

Il progetto Vol.A in Rete, promosso dal CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato e Forum Terzo Settore del Lazio, con il sostegno del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale e del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, capace di trasformare la solidarietà in azione concreta.

“Il nostro territorio si sta dimostrando ancora una volta all’altezza delle grandi sfide collettive – ha dichiarato il presidente del Municipio V Mauro Caliste – grazie all’energia dei volontari e delle realtà sociali che con Vol.A in Rete stanno offrendo accoglienza, assistenza e orientamento ai giovani pellegrini.

È un esempio concreto di cittadinanza attiva e di solidarietà diffusa, che rende Roma una capitale veramente aperta al mondo. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari e operatori impegnati in queste giornate: Roma è più forte e più accogliente anche grazie a voi.

Tutte le informazioni utili, le mappe dei punti fissi e delle unità mobili, sono disponibili sul sito: www.accoglienzagiubileo.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.