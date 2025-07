Giubileo dei Giovani: Roma accoglie i pellegrini con 9.000 parcheggi per i bus. Tutti i dettagli

Roma si prepara a vivere un’estate straordinaria. A partire dal 28 luglio, la Capitale accoglierà centinaia di migliaia di giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo per il Giubileo dei Giovani, evento che culminerà il 2 e 3 agosto con la veglia e la grande messa presieduta da papa Leone XIV alle Vele di Calatrava, a Tor Vergata.

Un vero e proprio esodo spirituale in arrivo su treni, aerei e soprattutto pullman turistici. Proprio per questi ultimi, Roma ha messo in campo un imponente piano logistico, con 9.000 stalli di sosta distribuiti in 11 aree strategiche.

Parcheggi per i bus: dove si fermeranno i pellegrini

I pullman potranno sostare in diverse zone, alcune vicinissime a Tor Vergata, altre decisamente più distanti. I più fortunati troveranno posto a Casilina, a pochi minuti dal cuore dell’evento. I meno fortunati, invece, saranno lasciati persino a Monterotondo, da dove dovranno prendere un treno regionale fino a Roma.

Ecco tutte le aree parcheggio individuate:

Casilina – 297 stalli

Prenestina – 1.906 stalli

Romanina (Zona Commerciale) – 760 stalli

Ciampino – 624 stalli

Anagnina – 776 stalli

Prati – 462 stalli

Eur – 1.981 stalli

Stadio Olimpico – 897 stalli

Nuova Fiera di Roma – 605 stalli

Tiburtina – 351 stalli

Monterotondo – 583 stalli

Permessi e percorsi obbligatori

I gestori dei pullman potranno acquistare online un permesso “G” da 50 euro, valido per 48 ore. Insieme allo stallo, verrà assegnato anche un percorso obbligatorio da seguire durante le operazioni di carico e scarico dei passeggeri.

Come raggiungere Tor Vergata: metro, treni e… scarpe comode

Per arrivare al sito dell’evento, i pellegrini avranno diverse opzioni, ma tutte prevedono una buona dose di cammino. Sono previsti 4 percorsi pedonali che conducono ai 3 varchi di accesso principali:

Varco 1 “Archiginnasio”

Varco 2 “Passo Lombardo”

Varco 3 “CNR”

Chi userà la Metro A potrà scendere ad Anagnina e affrontare un cammino di circa 5 km fino a Passo Lombardo. Con la Metro C, si scende a Grotte Celoni e si prosegue a piedi fino al varco CNR, sempre per 5 km.

Anche i tram 5, 14 e 19 saranno sospesi per lasciare spazio al Cammino del Giubileo, che percorrerà parte di via Prenestina. In sostituzione, verranno attivati bus navetta.

Infine, per chi arriva in treno, si potrà scendere alla stazione di Ciampino (linee FL4 e FL6) e camminare per circa 7,5 km fino al varco Passo Lombardo.

