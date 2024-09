Giubileo, Gualtieri: “Rilanceremo il mare di Roma”

“Giubileo Universale 2025 – Accessibilità, Accoglienza, Etica della Città eterna. Il ruolo delle città costiere” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta nell’Aula Magna dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria.

L’evento, patrocinato da Roma Capitale e Regione Lazio, è stato aperto dal Sindaco Roberto Gualtieri che ha sottolineato che “il Giubileo sarà una grande sfida dell’accoglienza: sono attesi più di 30 milioni di visitatori che vorranno associare la spiritualità alla scoperta di Roma e dei suoi tesori”.

“Vogliamo sia un’occasione per Roma e i suoi territori di fare un passo avanti in accessibilità e accoglienza; – ha dichiarato Gualtieri – siamo al lavoro per i fragili e per dare loro una fruizione di luoghi senza esclusione. Non vogliamo solo realizzare interventi per migliorare la fruibilità ma anche in funzione logistica. Penso a Piazza Pia, per la quale siamo in linea col programma. Consentirà di accogliere fino a 150mila persone, sarà una delle più grandi piazze del mondo, da San Pietro a Castel Sant’Angelo”.

Il Sindaco ha poi ricordato che nel Dpcm Giubileo è stato inserito il lungomare di Ostia, con un progetto che comprende un significativo intervento di riqualificazione. Con la Regione, Roma Capitale sta portando avanti un patto per il rilancio del mare e sta realizzando un parco di affaccio sul Tevere.

“Dobbiamo investire tutti insieme sul mare di Roma – ha aggiunto Gualtieri – per riqualificarlo ed eliminare ciò che impedisce il salto di qualità.

Ci sono passaggi ineludibili: le procedure competitive. Dobbiamo studiarle e attuarle in modo da non penalizzare chi fa impresa da anni ma fornendo un quadro normativo di certezza”.

Il primo cittadino ha quindi lanciato un appello per fissare un Piano di Utilizzo Arenili condiviso che preveda un’offerta regolare e di qualità. “L’esempio di Capocotta – ha concluso – ha dimostrato che si possono fare bandi che funzionano. – L’impegno di Roma Capitale si concentrerà anche sulla pulizia delle spiagge, affidata ad Ama”.

Qui il PROGRAMMA con l’elenco di alcuni interventi.

Tra i presenti alla tavola rotonda anche l’Avv. Marika Di Biase, Responsabile Affari Legali e Relazioni Esterne del Consorzio universitario Humanitas, nonché curatrice dell’organizzazione dell’evento, il Dott. Vincenzo Aloisantoni, Direttore per le Relazioni Istituzionali ed Internazionali del Consorzio Universitario Humanitas e il Prof. Mario Morcellini, Membro del Consiglio scientifico del Consorzio universitario Humanitas di Roma, la Dott.ssa Piera Chiaravalle, Responsabile Formazione Consorzio Universitario Humanitas, il Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Spirito di Roma, Dott.ssa Maria Paola Saggese.

