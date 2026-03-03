Gli Incontri Letterari di marzo 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Giovedì 5 marzo ore 17.00

Omero. Iliade. Libro VIII:

Il Libro della sconfitta degli Achei.

Giovedì 12 marzo ore 17.00

Omero. Iliade. Libro VIII:

Il Libro della sconfitta degli Achei.

In una grande Assemblea sull’Olimpo Giove vieta agli dei di partecipare alla lotta. Favoriti da Giove i Troiani hanno il sopravvento.

Giovedì 19 marzo ore 17.00

Omero. Iliade. Libro IX:

Il Libro della solenne ambasciata ad Achille

Giovedì 26 marzo ore 17.00

Omero. Iliade. Libro IX:

Il Libro della solenne ambasciata ad Achille.

Dopo la sconfitta gli Achei decidono di inviare una ambasceria ad Achille. Gli ambasciatori vengono accolti con cordialità da Achille che però respinge ogni proposta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.