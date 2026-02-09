Grande successo della Scuola di Ballo ADS Lolly Dance
Domenica 1 febbraio, a Calderara di Reno, alle selezioni per accedere ai Campionati Internazionali IDO - International Dance Organization 2026
La scuola di ballo ADS Lolly Dance domenica 1 febbraio, a Calderara di Reno, ha partecipato con successo alle selezioni per accedere ai Campionati Internazionali IDO – International Dance Organization 2026.
Le atlete della popolare Scuola di Danza di Colli Aniene sono entrate a far parte del CIBS NATIONAL TEAM qualificandosi per i Campionati Europei e del Mondo ed hanno vinto:
Due medaglie d’oro
Una medaglia d’argento
Due medaglie di bronzo e due finali
Complimenti vivissimi dalla nostra redazione!
