Grande successo della Scuola di Ballo ADS Lolly Dance

La scuola di ballo ADS Lolly Dance domenica 1 febbraio, a Calderara di Reno, ha partecipato con successo alle selezioni per accedere ai Campionati Internazionali IDO – International Dance Organization 2026.

Le atlete della popolare Scuola di Danza di Colli Aniene sono entrate a far parte del CIBS NATIONAL TEAM qualificandosi per i Campionati Europei e del Mondo ed hanno vinto:

Due medaglie d’oro

Una medaglia d’argento

Due medaglie di bronzo e due finali

Complimenti vivissimi dalla nostra redazione!

