Gruppo PD: “Interrogazione urgente alla Sindaca e commissione trasparenza su nuove assunzioni”

“Apprendiamo da notizie stampa che in importanti settori dell’amministrazione sono state effettuate nuove assunzioni in Campidoglio. Stiamo predisponendo un’interrogazione urgente alla Sindaca e porteremo la vicenda all’attenzione della commissione trasparenza.

Roma sta attraversando la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi, molti lavoratori delle aziende municipalizzate rischiano il posto, i commercianti rischiano di chiudere i battenti, aumentano povertà e disagio sociale.

Vogliamo sapere i criteri in base ai quali siano state stabilite le nuove assunzioni e perché siano state selezionate figure così vicine alla squadra di Virginia Raggi”.

Così in una nota il gruppo capitolino del PD.