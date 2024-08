Gualtieri al Governo: “Servono più risorse per i servizi sociali di Roma”

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, non cede di un passo nella sua battaglia per ottenere maggiori risorse dal Governo Meloni. Prima del voto per l’assestamento di bilancio 2024-2026, Gualtieri ha evidenziato l’urgenza di aumentare i fondi destinati all’assistenza domiciliare, diretta e indiretta, per anziani e persone con disabilità.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’aumento dei costi del lavoro, legato ai necessari rinnovi contrattuali, non sia stato accompagnato da un adeguamento delle risorse da parte dello Stato.

“Se le risorse che Roma Capitale riceve non vengono adeguate ai costi, questo è da considerarsi un taglio effettivo,” ha dichiarato Gualtieri, evidenziando il rischio che il Comune non riesca a garantire i servizi essenziali.

Gualtieri ha poi criticato il Governo per non aver aumentato i fondi agli enti locali nonostante l’inflazione abbia aumentato le entrate fiscali dello Stato. “Lo Stato guadagna di più, ma dà meno agli enti locali, mantenendo le stesse cifre di sempre,” ha aggiunto il Sindaco.

L’appello di Gualtieri è stato rivolto anche alle altre forze politiche, chiedendo una collaborazione per evitare il collasso dei servizi sociali. Tuttavia, la sua richiesta è stata fatta in un’aula semivuota, con l’assenza dei consiglieri di Fratelli d’Italia.

La minoranza, con oltre 4mila ordini del giorno, ha costretto l’aula a una maratona di voto di 16 ore, una situazione che Gualtieri ha definito insostenibile.

L’assessora al Sociale, Barbara Funari, ha ribadito l’allarme: “Non è un attacco generico al Governo e alla Regione, ma un appello per evitare tagli alle risorse destinate ai Comuni.”

Funari ha anche criticato la Regione Lazio per il mancato supporto nel progetto di “budget di salute”, necessario per integrare i servizi sociali e sanitari per i cittadini più fragili.

