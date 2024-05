Gualtieri riceve in Campidoglio il sindaco di New York Eric Adams

Eric Adams, il sindaco di New York, è attualmente in visita ufficiale a Roma. Questo viaggio è finalizzato a esplorare da vicino la sinergia tra il terzo settore e le istituzioni romane, con un’agenda piena di appuntamenti.

La giornata di oggi, Sabato 11 Maggio, prevede che Adams, insieme al sindaco di Roma Gualtieri e all’assessora Sabrina Alfonsi, si rechi a Piazza San Cosimato a Trastevere per partecipare all’iniziativa “Roma cura Roma”. Questo evento, dedicato alla cura dei beni comuni, vedrà la partecipazione di numerosi volontari di Retake e di varie associazioni e comitati cittadini, uniti alle istituzioni comunali per migliorare lo spazio pubblico.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando la necessità per le città globali come Roma e New York di condividere idee e pratiche per affrontare sfide comuni come i cambiamenti climatici, l’inclusione sociale, il trasporto pubblico e le politiche abitative.

Adams ha risposto sottolineando il suo scopo di condividere l’esperienza acquisita durante la sua gestione della città più culturalmente diversificata al mondo. Ha elogiato Roma per la sua capacità di convogliare una vasta gamma di diversità e per la sua resilienza nel fronteggiare tragedie, attentati e disastri naturali, emergendo ogni volta più forte di prima.