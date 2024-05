Gualtieri rinnova l’ordinanza anti-minimarket: tutte le informazioni

Entriamo nei dettagli dell’ordinanza anti-minimarket. Nei municipi dall’I al X (escluso il VII), l’ordinanza si applica all’intero territorio. Di conseguenza, tutti gli esercizi commerciali di vicinato che vendono generi alimentari dovranno chiudere tra le 22 e le 5 del mattino, dal venerdì alla domenica. Nei municipi rimanenti, l’ordinanza avrà validità solo in alcune aree, definite dai minisindaci in collaborazione con l’assessora Monica Lucarelli, che dal 2022 ha anche la delega alla sicurezza.

Nel Municipio XI, le vie interessate sono via Scarperia, via Murlo, via Pian Due Torri, via San Casciano dei Bagni, via del Trullo e via Monte delle Capre.

Nel XII Municipio, l’ordinanza si applica all’area delimitata da via Bettoni, Lungotevere degli Artigiani, via Bellani e viale Trastevere.

Nel XIII Municipio, la zona è più ampia e include Circonvallazione Cornelia, via Cardinale Caprara, via Urbano II, via Tardini, via Pier delle Vigne, largo Boccea, via Aurelia (tra piazza Irnerio e il civico 470), piazza Giambattista de La Salle, largo Giureconsulti, piazza Cornelia e largo San Pio V.

Nel XIV Municipio, l’ordinanza copre Primavalle, Torrevecchia, Ottavia-Palmarola e Monte Mario.

Nel XV Municipio, l’area di Ponte Milvio, esclusa dalla precedente ordinanza, è stata reinserita, includendo la piazza e via Riano.

L’ordinanza sarà inoltre valida Mercoledì 14 e Giovedì 15 Agosto.