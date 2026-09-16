I Flussi di Luce illumineranno, sabato 19 settembre, il quartiere Eur

La luce che verrà irradiata da centinaia di runners illuminerà, in una suggestiva serata evento, le strade del quartiere Eur. Sabato 19 settembre andrà in scena a Roma la “2ª Edizione CF9K Corsa Futurista”.

La gara-evento, torna all’antico, riproponendo la formula che dal 2009 al 2011 ebbe una straordinaria risonanza internazionale. I runners di oggi, a distanza di 17 anni, potranno rivivere a runners lo stratosferico effetto scenico proposto allora.

La Corsa Futurista quando fu ideata, rappresentò, in assoluto, la prima gara performance di notte a proporre gli ormai celeberrimi “Flussi Di Luce“, all’interno di luoghi iconici e di grande valenza storica. Ieri il Circo Massimo e i Fori Imperiali, oggi il Palazzo della Civiltà Italiana.

La proposta degli organizzatori è quella che ogni atleta porti sulla testa un led che illumini la notte e porti la luce al traguardo diffondendo sul percorso una scia luminosa di pace, solidarietà ed energia positiva che ogni atleta dona al domani. Il risultato tecnico dinanzi a tutto ciò passa naturalmente in secondo piano anche se l’aspetto agonistico certamente non verrà trascurato dai partecipanti più competitivi.

La manifestazione, riproposta lo scorso anno dall’ASD Atletica ASI Roma, in collaborazione con l’ASI Lazio (Comitato Regionale e Provinciale di Roma -Associazioni Sportive & Sociali Italiane), con il supporto tecnico/organizzativo della ASD O.S.O. OLD STARS OSO, prenderà il via alle 21.00 sullo stesso collaudato percorso dello scorso anno 1285 mt circa da ripetere 7 volte per un totale di 9km.

Il via alle 21.00, partenza dal Quadrato della Concordia, si scende per il Viale della Civiltà del Lavoro (direzione Cristoforo Colombo), si gira a destra per piazza Konrad Adenauer e si rigira a destra risalendo su Viale Civiltà del Lavoro si ripassa su Quadrato della Concordia tenendo il lato sinistro, si scende lungo Viale Pasteur si gira a sinistra per viale dell’Urbanistica in fondo si gira a destra su P.zzale Don Luigi Sturzo, si gira a destra su via dell’Astronomia, si prosegue e si gira a destra su Viale Pasteur (lato sx per chi corre) si ricosteggia in esterno il Quadrato della Concordia e ricomincia il giro passando sul punto di partenza.

“La Corsa Futurista nasce dalla convinzione – ha sottolineato l’ideatore e organizzatore Ferdinando Colloca – che ogni passo possa diventare un gesto di cambiamento e che lo sport possa essere uno strumento capace di unire persone, culture, generazioni e idee.

Se il Futurismo del Novecento immaginava un mondo proiettato verso il domani attraverso la velocità, il movimento e il progresso, la CF9K ne raccoglie l’eredità più autentica e la interpreta con una nuova consapevolezza. I ‘Flussi di Luce’ rappresentano un gesto simbolico e suggestivo.

La location della gara, con la partenza e l’arrivo sotto il Colosseo Quadrato, un edificio iconico dove campeggia la scritta ‘Un popolo di poeti di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori ‘, è scelta ponderata e voluta è rappresenta in sintesi tutta la concettualità che volevamo rappresentare. Le numerose adesioni già pervenute ed il clima di grande partecipazione che ci apprestiamo a vivere rafforza le nostre convinzioni e le nostre aspettative “.

La Corsa Futurista intitolata a Sandro Giorgi

Uno dei promotori, lo scorso anno, del ritorno della Corsa Futurista, fu Sandro Giorgi, storico dirigente dell’ Asi, Responsabile del settore atletica leggera. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano. Gli organizzatori della Corsa Futurista hanno dunque voluto intitolare a lui l’edizione 2026 della manifestazione.

Solidarity Mobbing Run a favore della Fondazione Casa di Davide ETS

Uno degli obiettivi primari dell’evento, anche grazie alla passeggiata non competitiva denominata “Solidarity Mobbing Run” di circa 1285 mt (1 giro del tracciato) la cui partecipazione è aperta a tutti senza nessun obbligo di tesseramento ma previa pre-iscrizione ( sul regolamento ufficiale tutte le indicazioni) con partenza prevista alle 20.30, è la raccolta di fondi.

Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà riservato all’acquisto di giocattoli, da donare, prima delle festività natalizie, alla Fondazione Casa di Davide ETS, per la distribuzione ai piccoli ricoverati dei reparti pediatrici.

Alla passeggiata non competitiva parteciperà una delegazione del Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.

Una mostra a tema sul Futurismo

Nell’ambito della 2ª edizione della CF9K Corsa Futurista numerose attività collaterali fra arte, cultura e intrattenimento. Sarà allestita una mostra dedicata al tema del Futurismo, alla quale e abbinato il premio Italiafuturo che verrà assegnato alle personalità che si sono distinte nei loro settori professionali. il Festival Fime e seminari tematici.

Iscrizioni

Il costo della quota d’iscrizione è di 15 fino alla chiusura delle iscrizioni

Quota C: in casi autorizzati dall’organizzazione di € 20 il giorno prima o lo stesso della gara fino alle ore 19 (nel gazebo preposto)

Quota fidelity di € 10 per i partecipanti delle precedenti edizioni

Per le società con più di 10 iscritti verranno consegnati 2 pettorali gratuiti. (10+2)

Per info e modalità: https://www. cf9kcorsafuturista.com/ iscrizioni-costi

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