I Vigili del Fuoco chiudono la scuola d’infanzia di Via F. Turano a La Rustica

Mamme esasperate per le infiltrazioni d’acqua nella Scuola d’Infanzia di via F. Turano a La Rustica il 29 gennaio 2026 hanno chiamato Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Dopo le verifiche, è stata dichiarata l’inagibilità della scuola. Immediato il comunicato di FDI e la presentazione di una interrogazione urgente da parte del consigliere municipale W. Pacifici.

Una interrogazione che probabilmente si discuterà nella seduta di consiglio di lunedì 2 febbraio, ma dice Pacifici speriamo che per lunedì il municipio abbia risolto il problema.

Non è possibile che i bambini paghino negligenze della UOT municipale, responsabile tra l’altro di aver fatto passare mesi dopo le segnalazioni di infiltrazioni del 2025.

Infiltrazioni che una volta asciugate hanno visto solo un intervento di tinteggiatura. Riprese le piogge già da settembre ecco nuovamente il ripresentarsi del problema e i disagi per i piccoli.

Ma i genitori, non ci stanno, si ribellano, chiamano gli organi preposti alla sicurezza e stop, si chiude.

Il comunicato di FDI

Roma, V Municipio – Scuola inagibile a La Rustica: chiuso il plesso “Fabio Montagna” di via Turano 30

La situazione in oggetto ha radici ormai lontane. Già nei mesi di gennaio e febbraio 2025, a seguito delle intense piogge invernali, nel plesso scolastico si erano manifestate gravi infiltrazioni d’acqua dai soffitti. Tali problematiche non hanno mai trovato una reale soluzione strutturale; con l’arrivo del periodo estivo, infatti, i soffitti si sono semplicemente asciugati parzialmente, consentendo esclusivamente un intervento superficiale di tinteggiatura, chiaramente temporaneo e non risolutivo.

Come prevedibile, già nel mese di settembre, alla riapertura delle scuole e a seguito di alcuni temporali estivi, le infiltrazioni hanno ricominciato a manifestarsi. La situazione ha costretto lo spostamento delle classi degli alunni nei corridoi, poiché i soffitti continuavano a presentare evidenti segni di degrado e infiltrazione.

Negli ultimi giorni, a causa delle piogge particolarmente intense, la condizione dell’edificio è ulteriormente peggiorata fino a precipitare del tutto. Nella mattinata odierna, alcuni genitori, fortemente preoccupati e contrariati, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, i quali hanno ritenuto il plesso inagibile, disponendone la chiusura immediata.

Questa è la situazione attuale e rappresenta la diretta conseguenza di una gestione che, a nostro avviso, comporta gravi responsabilità da parte dell’amministrazione locale e capitolina, la quale continua a sostenere che il percorso intrapreso sia corretto. Riteniamo invece che tale strada non sia affatto quella giusta.

