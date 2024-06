Ieva (M5S): Consiglio Straordinario X Municipio sull’inquinamento elettromagnetico

“Oggi in capigruppo – informa Alessandro Ieva (M5S) – ho chiesto alla presidente del consiglio e alla capogruppo del PD di prendersi l’impegno di fare venire in aula, nel consiglio ordinario di venerdì 7 giugno alle 9:30, il presidente del municipio, gli assessori ai lavori pubblici e ambiente e i direttori apicale e direzione tecnica a rendere conto sugli appalti aggiudicati nel 2021 e ancora non sono partiti.

Se non verranno, occuperò l’aula e lo faro anche se le risposte non saranno soddisfacenti.

Devono rispondere su

Ripristino stato dei luoghi e bonifica sito Villaggio Africa

Realizzazione Parco Poligenerazionale di Bagnoletto

Vivaio Municipale di Acilia per sede servizi giardini entroterra, delibera non attuata

Realizzazione scuola Do Re.Mi…diverto

Manutenzione straordinaria di Via di Malafede

Realizzazione Ponticelli nel parco Orazio vecchi per mezzi di soccorso

Lavori Ex GIL

Lavori Casa della Cultura

Tavolo partecipativo ambiente in sostituzione dell’ Osservatorio Ambientale”

