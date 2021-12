II Municipio, Lega “Vergognoso odg per aumento compenso consiglieri”

“Tutte le forze politiche del II Municipio, tranne la Lega, hanno approvato un ordine del giorno con il quale si richiede l’aumento del compenso dei consiglieri municipali.

Una follia: i servizi agli utenti sono bloccati per carenza di personale, le commissioni praticamente non si riuniscono, la pandemia ha creato pesantissimi contraccolpi all’economia e all’occupazione sul territorio, ma maggioranza e opposizione decidono di approvare un atto come minimo fuori luogo. E questa è una vergogna, uno schiaffo alle esigenze dei cittadini che da mesi restano lettera morta.

È quanto dichiara il capogruppo Lega al Municipio II, Francesco De Salazar.