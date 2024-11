Il 10 novembre prima domenica ecologica ricca di eventi e spettacoli

Come previsto dal calendario 2024-2025 approvato dalla Giunta capitolina, domenica 10 novembre ci sarà la prima delle cinque domeniche ecologiche con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ‘Fascia Verde’ con le modalità che verranno indicate in una specifica ordinanza.

Le altre domeniche programmate sono 1 dicembre 2024, 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025.

Anche quest’anno, in occasione della domenica ecologica si è voluto creare un evento cittadino che si svolgerà lungo Via dei Fori Imperiali dalle 10 alle 19 in cinque postazioni – slargo Via di S. Pietro in carcere, Giardini del Foro Traiano, Piazzetta SS. Luca e Martina, imbocco Via Alessandrina e slargo Punto informativo turistico – con un programma di spettacoli per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, concerti di gospel, jazz, musica balcanica e di percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, un’orchestra con strumenti da oggetti riciclati, teatro e cabaret, performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danza africana e una parata di danzatori con travestimenti di animali.

“Le domeniche ecologiche, istituite come provvedimenti che concorrono alle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento atmosferico recependo le indicazioni delle normative europee, nazionali e regionali, sono un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a limitare e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Azioni fondamentali per la tutela della nostra salute anche alla luce dei dati allarmanti su mortalità e malattie dovute all’inquinamento ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Unione Europea.

Ecco perché, come abbiamo fatto con il ‘Sabato blu’, la giornata dedicata al camminare, abbiamo voluto accompagnare la domenica ecologica a un grande evento di città riproponendo, dopo il grande successo di partecipazione della scorsa edizione, un programma di eventi per coinvolgere la cittadinanza su questi temi e offrire l’occasione di una giornata di riappropriazione collettiva della città con momenti di socialità e intrattenimento per ogni fascia d’età” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙