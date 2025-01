Il 26 gennaio sarà domenica ecologica. Spazio ai cammini giubilari

Il 26 gennaio è in programma la terza domenica ecologica. Per l’occasione, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti organizza l’evento I cammini verso Roma che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.

Sono, infatti, previsti tre distinti appuntamenti per percorrere le ultime tappe della Francigena del Nord, con partenza dalla stazione Monte Mario alle ore 9, della Francigena del Sud con partenza da via di Torricola alle ore 9,30 e del Cammino di San Francesco con partenza da Piazza Sempione alle ore 9.

Tutti i camminatori confluiranno alle ore 15 presso l’Auditorium di via della Conciliazione per poi varcare insieme la porta santa a piazza San Pietro alle ore 16.

“A poche settimane dall’inaugurazione dell’anno giubilare riprendiamo, in occasione della domenica ecologica, il tema del camminare come occasione di riscoperta collettiva della città e di sensibilizzazione ambientale, per promuovere e valorizzare gli storici itinerari dei Cammini giubilari nelle loro tappe più prossime alla basilica di San Pietro.

Sui tre percorsi fondamentali che conducono i pellegrini che, a piedi, raggiungono Roma, abbiamo effettuato importanti interventi di riqualificazione incrementando la segnaletica, i pannelli informativi, gli arredi urbani e i punti di sosta, risistemando gli sterrati come, ad esempio nel tratto della Francigena nord lungo il parco di Monte Mario con i suoi suggestivi affacci panoramici.

La prossima domenica ecologica sarà una straordinaria occasione di conoscenza dei percorsi giubilari, una rete di itinerari che continueremo a migliorare per rendere Roma una città sempre più attrattiva e accogliente per forme di turismo sostenibili cogliendo la straordinaria opportunità del Giubileo”, dichiara l’Assessora Alfonsi.

Per partecipare all’evento e le informazioni sui percorsi consultare il sito web www.camminiversoroma.it

