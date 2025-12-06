Il 7 dicembre seconda domenica ecologica

Roma si prepara a vivere le domeniche ecologiche della stagione invernale 2025-2026: tre nuove date sono state ufficializzate, con il blocco della circolazione dei veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde.

Lo stop sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00, secondo quanto previsto dall’ordinanza del Sindaco n.171 del 4 dicembre 2025.

Una rimodulazione degli orari pomeridiani si è resa necessaria per evitare disagi ai tifosi: la fascia 17-20, infatti, è stata scelta per consentire un afflusso e un deflusso regolare in occasione della partita in programma allo stadio Olimpico alle 18.

Come da tradizione, le domeniche ecologiche porteranno con sé anche un’opportunità culturale: l’ingresso gratuito in tutti i Musei di Roma, un incentivo per lasciare l’auto a casa e vivere la città a passo lento.

Le prossime date da segnare in calendario sono:

18 gennaio 2026

22 febbraio 2026

29 marzo 2026

Tutte le informazioni dettagliate nel TESTO dell’ordinanza.

