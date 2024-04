Il 9 Maggio Roma si illumina con i colori dell’Europa

Giovedì 9 maggio è la Giornata dell’Europa, che si celebra nell’anniversario del discorso del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman che portò alla fondazione dell’Unione europea.

In vista del voto europeo dell’8 e del 9 giugno, il Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea vogliono sottolineare il valore della democrazia attraverso il dialogo tra generazioni e hanno dato il via alla campagna istituzionale “Usa il tuo voto”.

Roma Capitale partecipa attivamente alla campagna di sensibilizzazione dei giovani ai valori fondanti dell’Unione. Il Campidoglio è stato, infatti, un luogo simbolo della costruzione europea. Il 25 marzo 1957, nel corso di una cerimonia solenne nella sala degli Orazi e Curiazi, furono sottoscritti due atti fondamentali nel processo d’integrazione europea: il Trattato sulla Comunità economica europea (CEE) e il Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).

In occasione della Giornata dell’Europa, Giovedì 9 Maggio, è organizzato un incontro dibattito con ragazze e ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo che votano per la prima volta. In programma in Piazza del Campidoglio, dalle 19 alle 21, anche l’evento spettacolo “Luci d’Europa: un viaggio in versi, parole e musica“.

La collaborazione tra associazione Civita, Enel, Anci e ministero della Cultura, porterà anche all’illuminazione, con i colori dell’Unione Europea, di monumenti e siti culturali iconici di tutta Italia. Luci blu anche su Palazzo Senatorio.

