Il canile va in città, grande partecipazione

Grande successo di pubblico per l’iniziativa Il canile va in città, la sfilata dei cani dei canili di Roma, presentati al pubblico in cerca di una adozione, che si è tenuta nella giornata di domenica 10 novembre 2024 al Parco Schuster nell’VIII Municipio con la partecipazione dell’Assessora all’Agricoltura e Ambiente Sabrina Alfonsi, la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, rappresentanti dell’Assemblea Capitolina e vertici dell’VIII Municipio.

“Non avevamo dubbi – commenta Prestipino – perché quando presenti dei cani che trascorrono la loro vita chiusi in gabbia non puoi che avere una risposta di affetto e amore”.

Molti cittadini si sono avvicinati per le adozioni, cinque cani sono stati prenotati per l’adozione e sono state effettuate 35 microchippature gratuite.

“Ma la cosa davvero importante – sottolinea Prestipino – è stata la presenza di centinaia di romane e di romani che hanno applaudito questi cani che sfilavano sul red carpet come delle vere star. Adesso speriamo che inizino delle adozioni responsabili, questo è il nostro scopo“.

Il canile va in città verrà ripetuto a cadenze regolari e il prossimo si svolgerà prima di Natale, con la speranza che tanti cani trovino una famiglia o una persona che ne possa avere cura.

“Perché non è mai né troppo presto, né troppo tardi – conclude Prestipino – per aprire il proprio cuore alla meravigliosa esperienza che è quella dell’adozione di un animale”.

