Il Cinema in Ascolto, ultimi due appuntamenti al Polo Civico di viale Aldo Ballarin

Si avvia alla conclusione la seconda edizione de “Il Cinema in Ascolto”, la rassegna di cinema all’aperto che dal 4 luglio ha animato il Parco del Polo Civico di viale Aldo Ballarin, nel Municipio VIII, trasformando lo spazio in un’arena dedicata al grande schermo, alla cultura e alla socialità.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, ha proposto quattordici serate di cinema italiano e internazionale, alternando opere contemporanee, grandi classici, documentari e cortometraggi, accompagnati da incontri con registi, attori e professionisti del settore.

Elemento distintivo della manifestazione è stata la possibilità di seguire le proiezioni attraverso cuffie wireless, una soluzione che ha permesso al pubblico di vivere un’esperienza immersiva senza impatto acustico sul quartiere.

Ogni sera, inoltre, il parco è rimasto aperto dalle 19 alle 24 con un’area food & drink e spazi dedicati all’incontro e alla convivialità.

La rassegna si concluderà venerdì 17 luglio, ma restano ancora due appuntamenti da non perdere. Giovedì 16 luglio, alle ore 21, sarà proiettato “E-Bola”, penultimo film del cartellone.

Venerdì 17 luglio, sempre alle 21, la manifestazione si chiuderà con “La Terza Volta”, film ambientato nell’Italia del 1943 e presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Attraverso il racconto dell’incontro tra due donne appartenenti a mondi opposti, il regista Gianni Aureli propone una riflessione sulla memoria, sulle identità politiche e sul peso delle scelte morali nei momenti in cui la Storia irrompe nella vita delle persone. Alla serata conclusiva saranno presenti lo stesso Gianni Aureli, Gaia Moretti e parte del cast.

La manifestazione è realizzata da We Break Production, in collaborazione con Marte 2010 e Associak.

La direzione artistica è affidata a Gianni Aureli, mentre la direzione tecnica è curata da Cristiano Ananìa.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione delle cuffie fino a esaurimento della disponibilità.

Prenota online con un clic https://www.ilcinemainascolto.it/, ritira la cuffia (igienizzata) all’ingresso lasciando un documento di identità come cauzione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza