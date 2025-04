Il diritto alla casa scivola in Regione… e il centrodestra scivola con lui

Non è uno scherzo, né un colpo di teatro. È successo davvero, il 9 aprile alla Pisana: il Consiglio regionale del Lazio, a guida centrodestra, ha approvato una mozione del Partito Democratico per inserire il diritto alla casa in Costituzione.

Non una mozione qualunque, ma quella legata alla campagna nazionale “Ma quale casa?”, che chiede di modificare gli articoli 44, 47 e 117 della Carta per riconoscere il diritto all’abitare.

Un tema caldo, scivoloso, spesso capace di accendere gli animi e spaccare le alleanze, soprattutto tra i banchi di Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’abitare, quando si intreccia con l’occupazione abusiva o l’edilizia popolare, diventa terreno minato.

Eppure, contro ogni pronostico, la mozione – firmata dalla consigliera dem Emanuela Droghei – è passata: 12 voti favorevoli contro 10. Undici righe bastate a far tremare la maggioranza.

Fine della storia? non proprio. Perché a rendere tutto ancora più surreale è il retroscena: molti consiglieri di centrodestra non erano in aula al momento del voto. Alcuni, erano impegnati in altri incontri istituzionali.

Altri? semplicemente al bar, o in pausa caffè. Nessuno, evidentemente, aveva fiutato il peso politico della proposta. O forse l’avevano sottovalutato. Fatto sta che il centrodestra si è ritrovato col fiato corto nel momento cruciale, lasciando campo libero all’opposizione.

L’imbarazzo, ora, è palpabile. Nelle fila della maggioranza si parla di una “svista”, di una “distrazione” che ha causato un incidente politico tutt’altro che banale.

Perché – lo dicono esplicitamente – approvare una mozione del genere potrebbe essere interpretato come un assist alle occupazioni abusive. E nel Lazio, dove il tema casa è rovente, il messaggio rischia di pesare come un macigno.

Adesso la mozione è realtà, e il Consiglio regionale del Lazio è ufficialmente impegnato ad aderire a una campagna che chiede una revisione della Costituzione.

Con buona pace della maggioranza, che per un giorno – forse uno solo – ha abbassato la guardia. E l’ha pagata cara.

