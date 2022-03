Il mese della consapevolezza in XV municipio

“Una giornata che come città di Roma e come Municipio XV, abbiamo deciso di celebrare con uno sguardo al futuro, perché sia tutti i giorni l’8 marzo.

In raccordo con l’Assessorato e la Commissione capitolina alle Pari Opportunità, con un particolare ringraziamento all’Assessora Monica Lucarelli e alla Consigliera Michela Cicculli, in tutta Roma le celebrazioni per l’8 marzo non si concluderanno in questa giornata ma proseguiranno con un calendario di eventi concordato e condiviso tra Roma Capitale e tutti i Municipi.

Quello di marzo sarà il mese della Consapevolezza, trentuno giorni dedicati a un percorso, che insieme al Presidente Daniele Torquati e all’Assessora alla Scuole e alla Cultura Tatiana Marchisio – e con la partecipazione di tutte le elette della Maggioranza del Municipio XV – proprio a partire dalla Giornata Internazionale della Donna, accompagnerà le cittadine e i cittadini del nostro territorio a ragionare e confrontarsi su temi che devono necessariamente coinvolgere l’intera comunità.

Per il Municipio XV gli appuntamenti prenderanno il via venerdì 11 marzo, una serie di iniziative tutte dedicate alla parità di genere e ai saperi delle donne nel campo delle vite sociali, economiche e culturali.

Con il coinvolgimento di scuole, associazioni e degli uffici municipali, per tutto il mese sarà possibile partecipare gratuitamente a iniziative e incontri sul territorio.

Vogliamo e crediamo che il mese della Consapevolezza possa e debba essere un’ulteriore opportunità per la nostra Comunità per riprendere in mano tematiche come la violenza e la parità di genere, questioni che non andrebbero mai trascurate e che meritano di essere trattate e approfondite ogni giorno dell’anno con la giusta attenzione e il rispetto che meritano”.

Così in una nota dell’8 marzo 2022 l’Assessora alle Pari Opportunità, Agnese Rollo e la Presidente della Commissione, Stefania De Angelis.

Tutti gli appuntamenti per il mese della Consapevolezza del Municipio XV

11/03/22 ore 17

ISS PASCAL – Labaro, Via Brembio 97

Produrre il lavoro femminile plurale

18/03/22 ore 17

MUNICIPIO ROMA XV – Via Flaminia 872

Il Cammino e la Scoperta del nuovo Uomo

19/03/22 ore 10

CICLOPEDONALE Castel Giubileo – Ponte Milvio (partenza dalla Torretta Valadier)

Biciclettata Collettiva con soste presso le targhe dedicate alle donne della Resistenza.

25/03/22 ore 17

DIRETTA Facebook per interazione con il pubblico

Endometriosi: nuovo modello di presa in carico della Donna.