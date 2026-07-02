Il Parco di Forno Casale un nuovo luogo di incontro, socialità e natura

Il Parco di Forno Casale a Settecamini è ufficialmente aperto alla cittadinanza. Si conclude così una vicenda amministrativa lunga quasi dieci anni che ha visto un’area verde pubblica completata ma mai realmente fruibile, nonostante il rilascio, nel 2016, del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a scomputo per la sua sistemazione.

Grazie a un intenso lavoro amministrativo e istituzionale del Municipio Roma IV con Roma Capitale, è stato possibile superare tutte le criticità che per anni hanno impedito la presa in consegna e l’utilizzo dell’area da parte della collettività.

«Quella di ieri è stata una giornata importante per il nostro territorio – dichiara il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti –. Dopo quasi dieci anni di attesa, il Parco di Forno Casale torna finalmente a essere un bene pubblico a disposizione dei cittadini. Abbiamo lavorato con determinazione per sbloccare una situazione che sembrava destinata a rimanere irrisolta e oggi possiamo restituire al quartiere uno spazio verde atteso da famiglie, bambini, giovani e anzian i. Fondamentale la collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale guidato da Maurizio Veloccia».

Da ieri il Parco di Forno Casale rappresenta un nuovo luogo di incontro, socialità e natura per il quadrante est della città, uno spazio pubblico restituito alla comunità e destinato a diventare un punto di riferimento per la vita del quartiere.

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