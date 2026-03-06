Il Procuratore Gratteri per parlare di giustizia e legalità

Ampia presenza di pubblico mercoledì 4 marzo nel teatro parrocchiale della chiesa di Santa Maria dell’Olivo, dove il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri è intervenuto in un’intervista moderata dalla giornalista Paola Bottero.

Tra i temi trattati, la cultura della legalità, dei giovani, dell’abuso di ufficio, del libro “Cartelli di sangue” e della riforma della giustizia, tutti argomenti su cui il pubblico ha dimostrato grande interesse ed entusiasmo.

L’evento è stato organizzato dal Comitato di Quartiere di Settecamini.

