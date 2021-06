Il prof. Sirleto annuncia la sua candidatura alla presidenza del V Municipio

Il prof. Francesco Sirleto, da più di vent’anni valoroso collaboratore di Abitare a Roma, professore di storia e di filosofia nel liceo classico Benedetto da Norcia, ci ha inviato questo comunicato che volentieri pubblichiamo.

Da ieri, 4 giugno, anniversario della Liberazione di Roma, sono ufficialmente candidato alla Presidenza del V Municipio e, come tale, parteciperò alle primarie del centrosinistra che si svolgeranno il prossimo 20 giugno. La mia candidatura è maturata tardi: soltanto domenica 23 maggio, dopo un incontro con il candidato Sindaco Giovanni Caudo, avvenuto alla Caffarella, ho preso la mia decisione e soltanto il giorno dopo, lunedì 24 maggio, ho iniziato la raccolta di firme, con il vecchio metodo del porta a porta e contattando e parlando direttamente con le persone. Avendo constatato la convinta e, a volte, entusiastica adesione di moltissime persone (amici, colleghi, conoscenti, persone comuni, giovani, donne, anziani) alla mia proposta di sostenere con le firme la mia candidatura, e avendo superato il quorum delle 400 firme già nella mattinata del 29 maggio, ritengo di poter partecipare alla campagna elettorale per le primarie con buone probabilità di vittoria. Ho già annunciato la mia candidatura, nella giornata di ieri, in tre diversi punti del nostro territorio: Villa Certosa, Quadraro, Gordiani – Tor dé Schiavi. Oggi sarò presso le case popolari di Torpignattara. Da domani toccherò tutti gli altri quartieri che fanno parte della geografia del nostro V Municipio.

Da personalità indipendente dai partiti, ma orgoglioso delle mie origini e delle mie idee e dei valori incancellabili della Sinistra italiana, mi rivolgo pertanto ai cittadini del V Municipio, a tutti i cittadini nessuno escluso, affinché appoggino la mia campagna che avrà, come parola d’ordine, il seguente motto: “Rinnovare la politica per migliorare la qualità della vita nel territorio”.

Rinnovare la politica, e i modi e i metodi della politica, significa: No ai giochi e alle schermaglie di gruppi, cordate, correnti per piazzare i loro rappresentanti su questa o quella poltrona! Si, invece, ad una nuova stagione di protagonismo e di partecipazione alla vita politica da parte delle persone comuni, dei giovani, delle donne, degli anziani che vivono i problemi della vita quotidiana: il lavoro, i trasporti, la sicurezza, la sanità, lo smaltimento dei rifiuti, il verde pubblico, la cementificazione di fette sempre maggiori di suolo urbano; che sentono la necessità di rafforzare i livelli di istruzione e di cultura quali beni primari (anche se immateriali) da mettere sullo stesso piano degli altri beni comuni.

Mi rivolgo ai cittadini del V Municipio affinché scelgano un candidato, come Francesco Sirleto, non “portato” o sostenuto da questo o quel consigliere o assessore regionale, ma conosciuto per la sua approfondita conoscenza del territorio, della sua articolazione e differenziazione, della sua storia, delle sue emergenze archeologiche e artistiche, per il suo patrimonio di esperienza, tra le quali quelle già svolte a livello amministrativo (consigliere municipale dal 1993 al 2001, e dal 2006 al 2008), per il prestigio acquisito nella sua professione e lunga carriera di docente liceale e per le sue pubblicazioni.

Mi rivolgo ai cittadini affinché, alle primarie del 20 giugno prossimo, non si presentino ai gazebo soltanto gli iscritti e militanti di partito, ma, anche per rinnovare e rinsanguare gli stessi partiti e i loro rapporti, sempre più deboli, con le persone comuni e con il territorio, vadano a votare un grandissimo numero di elettori, scegliendo, tra i vari candidati a Presidente e a Sindaco di Roma, personalità indipendenti, espressioni del mondo della scuola e dell’Università quali sono:

Francesco SIRLETO (docente liceale di storia e di filosofia) per la Presidenza del V Municipio;

Giovanni CAUDO (docente di progettazione urbanistica all’Università Roma 3) a Sindaco di Roma.