Il servizio civile universale per il Giubileo della Speranza

Sono stati presentati al teatro Argentina i progetti del Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza. Presenti il Sindaco e Commissario di Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri, Mons. Rino Fisichella, Pro Prefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione dello Stato Città del Vaticano, il Prefetto Ugo Taucer, Consigliere del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Con oltre 32 milioni di pellegrini attesi, il Giubileo rappresenta un evento straordinario che richiede un’organizzazione complessa e senza precedenti. Il Programma quadro del Servizio Civile Universale per il Giubileo è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, in sinergia alle iniziative del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025, con l’obiettivo di accogliere e assistere i pellegrini e garantire un’esperienza sicura e significativa. Finanziato con oltre 4 milioni di euro, coinvolge 632 giovani volontari in attività fondamentali per il successo dell’evento.

Per il Giubileo sono stati attivati 44 progetti specifici di Servizio Civile, sviluppati da 21 enti e distribuiti su 13 programmi di intervento. Ogni iniziativa è stata calibrata per rispondere alle necessità specifiche, con un numero variabile di operatori per progetto, tra 4 e 33, garantendo un approccio flessibile e mirato.

I progetti hanno l’obiettivo di supportare i pellegrini offrendo servizi essenziali come accoglienza, orientamento, assistenza sanitaria e supporto culturale. Complessivamente, l’organizzazione ha assicurato un’esperienza giubilare sicura, inclusiva e di alto impatto.

“Siamo l’unico Paese che ha messo il servizio civile volontario all’interno del PNRR; abbiamo fortemente voluto impegnare e coinvolgere nell’accoglienza ai pellegrini e nel supporto ai più fragili, in tante attività legate al Giubileo 2025, anche ragazze e ragazzi del Servizio civile universale” ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri.

“Insieme ad altri enti del Terzo settore e istituzioni come Roma Capitale e Protezione civile, i ragazzi contribuiranno con la loro energia e con la loro straordinaria capacità, dimostrata nell’essere persone che si formano e al tempo stesso danno moltissimo alla comunità. Saranno impegnati in tanti progetti” ha aggiunto.

“Non abbiate timore di sorridere – ha detto Fisichella rivolgendosi ai giovani presenti –. È il segno della vostra disponibilità, della vostra generosità e del vostro essere testimoni di speranza. Non si parla tanto di speranza. Non sappiamo mai come definirla. La speranza non è un annuncio che viene dato, ma qualcosa che diventa visibile nei segni concreti che si danno, e voi siete segni concreti di speranza. Guardare con speranza al domani aiuta a cambiare positivamente il presente“.

“Per la prima volta nella storia il Servizio civile incontra il Giubileo, che è una tappa molto importante al di là delle nostre sensibilità religiose. Un anno di riflessione, di incontri che riguardano anche i giovani, lo sport, gli adolescenti.

Il fatto che abbiamo trovato un’intesa per mettere a disposizione circa 650 ragazzi avendo raccolto per altro il doppio delle domande, vuol dire che i soggetti potenzialmente interessati hanno manifestato la volontà di entrare nel Giubileo quotidianamente” ha dichiarato il ministro Abodi.

Enti promotori dei progetti giubilari

ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

ANCI Lazio

ASL Roma 1

Associazione Famiglia in Musica

Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile ASC APS

Associazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale (ASVCI)

Callysto Arts

Caritas Italiana

CESC Project

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA

Croce Rossa Italiana

CSV Lazio ETS – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

FOCSIV ETS

Movimento Cristiano Lavoratori

OPES APS

Patronato E.N.A.P.A.

Roma Capitale

Roma Città Metropolitana

Salesiani per il Sociale APS

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

Un supporto concreto per i pellegrini

I volontari del Servizio Civile Universale svolgono un ruolo cruciale, operando in vari ambiti:

Accoglienza e orientamento: fornire informazioni e assistenza nei principali punti di scambio e luoghi giubilari.

Assistenza sociale: supportare persone in difficoltà con distribuzione di beni essenziali e attività di inclusione.

Logistica e sicurezza: collaborare con le autorità locali per monitorare i flussi di pellegrini e garantire la sicurezza degli eventi.

Valorizzazione culturale: promuovere il patrimonio storico e artistico di Roma attraverso iniziative educative e culturali.

Diffusione di valori: diventare ambasciatori di pace, solidarietà e speranza, contribuendo a un’atmosfera di unità e collaborazione.

