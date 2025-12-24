Il Traforo Umberto I si accende: luci d’arte per le feste nel cuore di Roma

Il Traforo Umberto I torna a splendere e lo fa nel segno delle feste, dell’arte e della cultura. Dopo un periodo di sperimentazione, si è accesa ufficialmente la nuova illuminazione artistica che trasforma uno dei passaggi più iconici del centro storico in un vero e proprio racconto luminoso dedicato alla città.

A premere simbolicamente l’interruttore sono stati il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, dando il via a un’installazione che accompagna romane e romani con messaggi di auguri e informazioni sugli appuntamenti culturali ospitati nelle sedi dell’azienda speciale Palaexpo.

Un modo per coniugare decoro urbano, comunicazione e promozione culturale, restituendo centralità a uno spazio spesso vissuto solo come luogo di passaggio.

All’accensione erano presenti anche l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, la presidente del Municipio I Roma Centro Lorenza Bonaccorsi, il presidente di Palaexpo Marco Delogu e i rappresentanti di Areti Spa, a testimonianza di un lavoro condiviso tra istituzioni e aziende pubbliche.

Le nuove luci non sono solo un addobbo natalizio, ma un intervento pensato per valorizzare il Traforo Umberto I durante tutto l’anno, trasformandolo in una soglia luminosa tra luoghi simbolo della Capitale.

Un gesto che parla di attenzione agli spazi urbani e che, in questi giorni di festa, regala a Roma un’ulteriore suggestione notturna, fatta di colori, cultura e bellezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.