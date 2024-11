Imu 2024, entro il 16 dicembre il pagamento del saldo

Scade il 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo Imu per l’anno 2024. Sono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con la Deliberazione n. 112 dell’11/09/2020 dell’Assemblea Capitolina.

Nelle pagine del dipartimento Risorse economiche tutte le informazioni utili, gli approfondimenti e il programma di calcolo.

