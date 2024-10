In Campidoglio l’iniziativa europea sul diritto al cibo

Martedì 22 ottobre sarà presentata in Campidoglio l’Iniziativa dei Cittadini Europei (Eci) sul diritto al cibo. L’appuntamento, in programma alle ore 18 nella Sala del Carroccio, fa parte del programma delle celebrazioni per il 20° anniversario delle linee guida Fao sul diritto al cibo ed è allineato con la 52ª sessione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (Cfs).

Si tratta di una nuova tappa del percorso per il riconoscimento del diritto al cibo come diritto umano in tutta Europa. Al centro della discussione ci sarà l’importanza della partecipazione democratica nella tutela dei diritti umani fondamentali. Saranno illustrati, inoltre, i prossimi passi dell’Eci e i meccanismi legali, politici e sociali per garantire il diritto al cibo in Europa.

Ad aprire i lavori saranno la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il direttore della fondazione Pistoletto Paolo Naldini. Celli e Naldini offriranno riflessioni sui processi democratici e il rinnovamento dei diritti umani. All’evento parteciperà anche Michelangelo Pistoletto.

