Inaugurato il punto baby nel Municipio VI

È stato inaugurato il nuovo Punto Baby all’interno della sede municipale del Municipio Roma VI delle Torri.

Lo spazio, completamente ristrutturato e rinnovato, è stato concepito per offrire a mamme e papà un luogo accogliente dove poter allattare e cambiare i propri bambini.

L’iniziativa nasce da un percorso avviato nei primi mesi del 2024, quando, attraverso una serie di incontri programmatici tra l’associazione ‘Sole’ e la dirigenza del Municipio, si è deciso di intervenire sulla riqualificazione dell’area destinata all’allattamento.

Il progetto ha visto la presa in carico del patrimonio di Roma Capitale, la sistemazione del mobilio donato e la ripulitura completa del locale, grazie a una preziosa collaborazione tra istituzioni e associazioni.

“Questo progetto rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie del nostro territorio” ha dichiarato il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

“Siamo orgogliosi di inaugurare uno spazio che pone al centro il benessere delle mamme e dei papà, in una logica di inclusività e supporto alla genitorialità“, ha detto la Presidente dell’associazione Sole, Giorgia Venturini.

Il Punto Baby sarà aperto durante l’orario di accesso al Municipio e rappresenta un primo passo verso la creazione di servizi sempre più vicini ai cittadini.

