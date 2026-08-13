Incendi, Roma sotto assedio: fiamme al Trullo e sulla Roma-Fiumicino, treni bloccati

Non si placa l’emergenza roghi nella Capitale. Dopo una giornata segnata da circa 140 interventi in città e in provincia, un nuovo e vasto fronte di fuoco è divampato nella tarda mattinata di oggi nel quadrante sud-occidentale di Roma, mandando in tilt la viabilità stradale e il trasporto su ferro.

A bruciare è in particolare la collina di Monte Cucco, situata nella zona del Trullo. Le fiamme, partite dalle sterpaglie, si sono propagate rapidamente per buona parte della zona.

Per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente ristretta, con le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico.

Soccorsi al Trullo e fumo sull’autostrada

La prima chiamata d’allarme alla sala operativa è giunta poco prima delle 14:00. Le fiamme hanno aggredito la vegetazione secca nell’area del Municipio Arvalia, minacciando la fascia compresa tra viale Isacco Newton e la borgata Petrelli.

Squadre dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile stanno lavorando ininterrottamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza il versante collinare.

La situazione si è ulteriormente complicata per un secondo rogo scoppiato a breve distanza, sempre a ridosso dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino, poco prima del nodo di allacciamento con la A12 per Civitavecchia.

L’intensa nube di fumo spinta dal vento ha invaso la carreggiata, imponendo la chiusura temporanea del tratto viario all’altezza del chilometro 14,300 per consentire l’intervento dei mezzi d’emergenza.

Ferrovia bloccata per Fiumicino Aeroporto

Pesantissime le ripercussioni sulla rete dei trasporti. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), dalle ore 16:10 la circolazione dei treni è stata completamente sospesa nella tratta compresa tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto.

Il divampare delle fiamme a ridosso delle traversine e la totale assenza di visibilità causata dalla colonna di fumo scuro hanno costretto le autorità a bloccare i convogli per motivi di sicurezza, provocando cancellazioni e forti ritardi per i collegamenti diretti verso lo scalo internazionale e la Capitale.

FdI in Municipio XI: «Verificare il rispetto dell’ordinanza sulla pulizia dei terreni»

A chiedere verifiche è Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI:

«Fondamentale verificare la mancata applicazione dell’Ordinanza n. 74 del Sindaco Gualtieri, che impone la pulizia dei terreni dal 1° giugno al 30 ottobre 2026».

Il provvedimento stabilisce obblighi e prescrizioni per proprietari, cittadini, enti gestori e attività presenti sul territorio con l’obiettivo di prevenire gli incendi. Garipoli chiede inoltre di aggiornare i piani della Protezione Civile di Roma Capitale per migliorare la gestione delle emergenze.

«Un ringraziamento agli operatori dei VV.FF e Protezione Civile per l’ampio intervento nelle aree in Via Isacco Newton, Monte Cucco e Borgo Petrelli», conclude il capogruppo.

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