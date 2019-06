Incendio discarica in via Teano e gestione rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo appreso in data odierna dell’avvenuto incendio di una discarica abusiva in cui erano presenti varie tipologie di rifiuti, all’interno di un’area privata in Via Teano al Prenestino (Municipio Roma 5). L’incendio si è sviluppato per parecchie ore e lo spegnimento ha reso necessario l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Una nube maleodorante si è stesa nel corso della notte tra il 26 ed il 27.6.2019 nei quartieri circostanti.