Domenica 20 settembre 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20, a Roma Laurentina, Incontro con Francesca Farina e presentazione del libro Dall’abisso. Poesie e altre poesie 2000-2024 (La Valle del Tempo Editore, 2025).

In conversazione con l’autrice: Paolo Carlucci e Anna Maria Curci

Leggeranno le loro poesie: Tatiana Ciobanu, Stefania Di Lino, Michele Arcangelo Firinu, Alessandra Grecco Russo, Enrico Meloni, Giuseppina Marilena Mondello, Helene Paraskeva, Lorenzo Poggi, Giuseppe Schettini, Marzia Spinelli, Giuseppe Spinillo

Francesca Farina, laureata in Lettere Moderne e specializzata in Letteratura Italiana presso l’Università La Sapienza di Roma, è poeta, scrittrice, critica letteraria e operatrice culturale. Ha scritto migliaia di poesie, circa cento diari e centinaia di articoli di critica letteraria. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche, saggi critici e due romanzi, Casa di morti e Liceo Classico, entrambi editi da Bertoni Editore (www.bertonieditore.com). Nel 2022 Liceo classico è stato presentato al Premio Strega. Da vent’anni organizza eventi culturali, tra cui L’Isola dei Poeti, il Leopardi’s Day e la Maratona dei poeti, oltre alla presentazione di volumi di prosa e di poesia. È coordinatrice editoriale della Collana di Poesia Miele della Casa Editrice Bertoni, presso cui ha curato diverse antologie e libri di poesia, e ha collaborato dal 1986 al 2020 come critica letteraria al sito www.italinemo.it dell’Università La Sapienza di Roma e alla rivista accademica Esperienze letterarie dello stesso Ateneo. Ha pronti due nuovi romanzi e tre raccolte di poesie.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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