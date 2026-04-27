Incontro con l’assessora del IV Municipio Federica Desideri

Segnaliamo questa iniziativa che si terrà martedì 28 aprile 2026 alle ore 17,30 presso il circolo del PD di San Basilio.

Nell’occasione l’assessora all’Ambiente, Parchi e verde urbano, Fiume Aniene, Decoro urbano, Ciclo dei Rifiuti – AMA, Politiche abitative del IV Municipio Federica Desideri farà il punto su realizzazioni e progetti relativamente alle materie del suo incarico.

Modererà l’incontro Vincenzo Liberto segretario del Circolo PD San Basilio in via Corinaldo 70.

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