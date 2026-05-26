Incubo sul balcone: due cani segregati tra i rifiuti, salvati dai carabinieri a Tor Tre Teste

Una pattuglia inviata per sedare un acceso alterco domestico si trasforma in un’operazione di salvataggio a tutela degli animali.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in un condominio situato in via Francesco Tovaglieri, nel quartiere periferico di Tor Tre Teste, liberando due cani meticci che venivano costretti a vivere in condizioni igieniche e ambientali totalmente degradate.

L’allarme è scattato ieri mattina, quando alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 hanno richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine a causa di una violenta discussione in corso all’interno di un appartamento.

Una volta giunti sul posto e avviati gli accertamenti nell’immobile, l’attenzione dei militari è stata catturata da quanto stava accadendo sul balcone dell’abitazione.

Il sequestro e il rischio termico sul terrazzino

L’ispezione esterna ha svelato una situazione di grave incuria. I due cani erano confinati all’interno di uno spazio ristretto e completamente saturo di deiezioni stratificate, privi di ciotole con acqua e lasciati esposti al rischio termico a causa delle temperature e della mancanza di ripari idonei.

Una condizione ritenuta incompatibile non solo con le norme del vivere civile, ma con le primarie necessità biologiche ed etologiche degli animali.

Di fronte all’evidente quadro di sofferenza, i Carabinieri hanno fatto scattare il sequestro preventivo degli animali, rimuovendoli immediatamente da quel contesto di abbandono.

Per garantire loro una sistemazione sicura e dignitosa in attesa delle disposizioni definitive dell’Autorità Giudiziaria, i due meticci sono stati temporaneamente affidati a un familiare del residente, resosi disponibile ad accoglierli.

Scatta la denuncia e l’ispezione della ASL

Le conseguenze dell’operazione non si sono limitate al salvataggio dei cani. I militari hanno formalmente attivato gli ispettori del servizio veterinario e igienico-sanitario della ASL Roma 2, incaricati di eseguire tutti i rilievi necessari all’interno e all’esterno dell’appartamento per certificare lo stato di salubrità degli ambienti e documentare le violazioni.

L’inquilino dell’appartamento, un cittadino romano di 28 anni, è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica.

Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, come previsto dal Codice Penale.

L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza delle segnalazioni dei cittadini per intercettare e reprimere i casi di maltrattamento animale all’interno dei contesti urbani.

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