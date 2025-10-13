Infernetto, colpo nella notte al Todis: banda sfonda la saracinesca con un furgone e fugge con la cassaforte

Un colpo in piena notte, rapido e violento, con il rombo di un motore a fare da preludio all’irruzione.

È accaduto intorno alle 3:30 all’Infernetto, dove una banda ha messo a segno un furto con spaccata ai danni di un supermercato Todis in via di Castel Porziano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Casal Palocco, i ladri avrebbero rubato un furgone poche ore prima per poi utilizzarlo come ariete, sfondando la saracinesca del punto vendita.

In pochi minuti hanno raggiunto la cassaforte, l’hanno sradicata e caricata a bordo del mezzo, dileguandosi nel buio.

L’allarme è scattato poco dopo, ma della banda nessuna traccia. Le ricerche si sono estese fino alla mattina, quando – intorno alle 9:30 – il furgone è stato ritrovato in via della Comunella, a Castel Romano, non lontano dal campo rom della Pontina, grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri e del commissariato di Ostia Lido.

Accanto al veicolo è stata rinvenuta anche la cassaforte, ormai svuotata del suo contenuto. Restano da quantificare i danni economici subiti dal supermercato, mentre i militari della Compagnia di Ostia e della stazione di Casal Palocco hanno effettuato i rilievi tecnici sul posto e sul mezzo, nella speranza di isolare tracce o impronte utili a identificare i responsabili.

Un’azione fulminea e ben organizzata, che lascia pensare a una banda esperta in colpi mirati, capace di agire in pochi minuti e sparire nel nulla. Le indagini proseguono.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.